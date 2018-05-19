Озвучена моторная линейка Chevrolet Silverado нового поколения

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Премьера Chevrolet Silverado 1500 состоялась еще в январе нынешнего года. Тогда стало известно, что моторный ряд вскоре изменится, но полная информация о двигателях, входящих в линейку моторов, стала известна только сейчас.

Chevrolet Silverado презентовали в начале текущего года. Новинка была построена на основе архитектуры T1XX. Данная платформа заменила K2XX, на которой с 2013 года строились все автомобили сегмента SUV, разработанные General Motors. Компания заверила, что с новой платформой изменится и моторный ряд, однако держала в тайне подробности до недавних пор.

Стало известно, что в оснащение самого дорогостоящего пикапа войдет силовая установка, способная генерировать 426 лошадиных сил. Это будет 6,2-литровый V8 с функцией быстрого изменения режима работы мотора. Благодаря этой системе, двигатель будет меньше изнашиваться, а также будет экономиться топливо. Линейка моторов также пополнилась V6 объемом 4,3 литра, мощность которого составляет 289 лошадиных сил, а также V4, отдачей 314 л.с, объем которого 2,7 литра. Все двигатели работают в паре с автоматической коробкой передач.