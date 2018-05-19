Новое поколение Subaru Forester получило гибридную модификацию

Сегодня, 10:10

В марте в США состоялась официальная презентация пятого поколения кроссовера Subaru Forester с 2.5-литровым атмосферным мотором с отдачей в 185 «лошадей». В Японии дебютировала гибридная модификация e-Boxer.

Новое поколение Subaru Forester построено на платформе SGP, что позволило увеличить габариты, а также оснастить рядом инновационных технологий. Гибридная оснащена этекторомотором с отдачей в 14 «лошадей» при моменте силы в 65 Нм, который установлен на Subaru XV Hybrid. Аккумулятор имеет емкость в 4,8 Ач. В паре работает форсированный двигатель FB20 объемом 2.0 литра.

Силовой агрегат получил систему прямого впрыска топлива с повышенной степенью сжатия 12,5:1.В базе кроссовер оснащен системой старт-стоп. Несмотря на доработки производительность снизилось до 145 и 188 «лошадей». В качестве трансмиссии предложен вариатор Lineartronic. Бензобак гибридной версии сократили до 48 л. Subaru Forester e-Boxer имеет вес в 1 640 кг, что на 110 кг больше классической версии кроссовера. В тоже время расход топлива в цикле WLTC сокращается до 7,1 л. (классическая версия расходует 7,6 л.).

Уже в базе Subaru Forester e-Boxer оснащен подушкой безопасности для пешеходов. Кроссовер получит полный привод и будет доступен в Японии уже летом, однако в одной комплектации.