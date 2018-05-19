Компания Ford построила «фабрику погоды» в Германии

Сегодня, 16:03

В Кельне начал работать необычный центр испытаний Ford, представляющий собой настоящую «фабрику погоды». Компания сможет искусственно создать практически любые климатические условия для тестирования автомобилей.

«Фабрика погоды» разместилась на площади не больше футбольного поля, где можно одновременно тестировать до 10 машин. Специалисты оценивают надёжность и комфорт моделей, проверяют работу тормозов и электроники, систем обогрева и кондиционирования, а также способность буксировать грузы.

Новый центр Ford позволяет протестировать, как ветра различной силы действуют на детали кузова, насколько эффективно работает обогрев лобового стекла, а также насколько устойчив автомобиль к осадкам. В испытательном центре разместились три аэродинамических климатических туннеля.

В первом туннеле находится 28 прожекторов с лампами на 4 000 Вт, которые заменяют яркие солнечные лучи. Во втором создаются осадки, а в третьем проводятся испытания ветром скоростью до 120 км/ч и атмосферой высокогорья.

Представители Ford отметили, что подобная проверка необходима для более половины авто марки, так как их эксплуатируют на дорогах, находящихся на высоте более 1 000 м.

Комплекс потребляет до 11 мВт электроэнергии, которую получают из возобновляемых источников. Компания потратила на строительство «фабрики погоды» 70 млн евро.