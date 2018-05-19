За последний месяц в России цены на авто выросли у 29 компаний

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Мониторинг цен легковых машин официально работающих в РФ брендов, который провели аналитики агентства «АВТОСТАТ», показал, что 29 автопроизводителей пересмотрели прайс-листы с 16 апреля по 15 мая.

«АвтоВАЗ» с 1 мая повысил цены на все свои модели, подорожание составило от 10 000 до 25 000 рублей и коснулось LADA 4х4, Granta, Kalina, Priora, Largus, Vesta, XRAY в любой из комплектаций. Рост цен затронул и всю модельную линейку KIA. Вне зависимости от модификации модели Picanto, Soul, Sportage, Cee’d и ProCee’d прибавили в цене на 10 000 рублей.

У французского бренда Renault цены на Logan, Sandero и пассажирский вариант Dokker взлетели на 25 000-30 000 рублей. Ещё одна французская компания, Peugeot, тоже пересмотрела цены на ряд своих автомобилей. Так, кроссоверы 2008, 3008, 5008 и пассажирский Partner Tepee отныне обойдутся на 10 000-30 000 рублей дороже.

Рост цен затронул и японских автопроизводителей. Большинство автомобилей Toyota подорожали на 21 000-78 000 рублей. Кроме того, практически все модели Nissan получили прибавку в цене от 10 000 до 75 000 рублей. В агентстве «АВТОСТАТ» пояснили, что многие марки решили изменить ценники на свои авто из-за падения рубля в начале прошлого месяца.