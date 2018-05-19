В Великобритании отзовут почти 400 тысяч авто BMW

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Немецкий автопроизводитель BMW отзывает 390 тысяч авто в Великобритании, из-за неисправной электроники. Дефект приводит к тому, что автомобиль может заглохнуть в любой момент.

Представители BMW сообщили, что неполадка была обнаружена сразу у четырех моделей: 1-Series, 3-Series, Z4 и X1, которые собрали на предприятии с марта 2007 года по август 2011 года. Неисправность удалось выявить благодаря телекомпании BBC, которая сообщила, что заявленные модели могут заглохнуть в любое время.

Инженеры BMW проверили машины 1-Series, 3-Series, Z4 и X1 и обнаружили, что авто оснащены проводом рассчитанным на слишком маленький уровень нагрузки, который из-за перегрузки перегорает. Поскольку провод ведет от коробки предохранителя к аккумулятору, то это становится причиной, по которой авто просто глохнет.

В рамках отзывной кампании BMW заменят провода на 390 тысячах 1-Series, 3-Series, Z4 и X1 2007-2011 годов, реализованные в Великобритании. Все работы проведут за счет автопроизводителя.