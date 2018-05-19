В РФ начались продажи недорогого кроссовера из Китая

Сегодня, 07:28

Компания Hawtai наконец начала продажи кроссовера Laville в России. Пока автомобили появились в дилерских центрах Подмосковья и Воронежа, а до конца текущего месяца они станут доступны и в других российских городах.

Китайская марка Hawtai собиралась привезти модель Laville с 2014 года, но только к прошлому году на русскоязычном портале бренда была опубликована информация об автомобиле. В частности, была названа цены для российского рынка – от 999 800 рублей.

Отметим, что в реальности стоимость кроссовера оказалась ниже заявленной. По мнению экспертов, причина может быть в том, что российские дилеры предлагают машины китайской сборки с ПТС 2017 года.

Примечательно, что за указанную ранее цену продаётся Hawtai Laville в «топовом» исполнении Luxe, оснащённый 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем с отдачей 145 лошадиных сил и 4-ступенчатым «автоматом». Версия с 6-скоростной МКПП обойдётся в 949 800 рублей.

В список оснащения Laville вошли система старт-стоп с бесключевым запуском, ABS, EBD и ESP, парковочный ассистент, кондиционер, светодиодные ДХО, боковые зеркала с электроприводом, отделки из экокожи, система контроля давления в шинах, мультимедийный центр и 17-дюймовые литые диски. Хотя присутствует Hawtai на российском авторынке с 2014 года, до сих пор предлагалась только одна модель – Boliger.