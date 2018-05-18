Мотоцикл Harley-Davidson из фильма «Терминатор 2» продадут на аукционе

Сегодня, 23:00

Легендарный Harley-Davidson (модель FLSTF Fat Boy), запомнившийся публике по кинофильму «Терминатор 2», уйдет с молотка. Стоимость байка составит от 200 000 до 300 000 долларов.

Продажей мотоцикла Harley-Davidson из «Терминатора 2» занимается аукцион Profiles in History. О технической составляющей мотоцикла ничего не говорится. На этом же аукционе уйдут с молотка мотоцикл из фильма «Судья Дредд», а также модель космического корабля «Ностромо» из фильма «Чужие». За байк просят порядка 30 000 долларов, а «космолет» продается минимум за 150 000 долларов.

В течение ближайших 10 лет американцы намерены начать продажи десяти моделей, одна из которых станет полностью электрической. Через год «зеленый» мотоцикл уже может отправиться в производство.

Инженеры Harley-Davidson разрабатывают электрический байк уже пять лет. Дебют первого прототипа мотоцикла состоялся в 2014 году. «Железный конь» оснащается электродвигателем тягой 74 л.с. и 52 Нм. Данный агрегат разгоняет байк до 100 км/ч за 4 с. Максимальная скорость мотоцикла составляет 150 км/ч.