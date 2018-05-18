Porsche отзовет 60 000 кроссоверов Cayenne и Macan

Сегодня, 22:00

На страницах профильных изданий обнародовали информацию, что министерство транспорта ФРГ требует от немецкой компании Porsche, контролируемой концерном Volkswagen, отозвать на сервис с европейского авторынка больше 60 000 экземпляров кроссоверов Porsche Macan и Porsche Cayenne.

На этих авто власти обнаружили устройства, занижающие показатели выбросов вредных веществ. Отмечается, что отзывная кампания коснется 6 755 штук Porsche Cayenne и 52 831 единицу Porsche Macan. В Федеральном управлении во вопросам транспорта потребовали от Porsche удалить устройства, которые становятся причиной выбросов оксида азота в атмосферу. Отзыв затронет машины, оснащенные дизельными агрегатами стандарта Евро-6.

Акции немецкого концерна Volkswagen сегодня упали на 0,1%. С начала 2018 года капитализация Volkswagen выросла на 4% и достигла отметки в 86 260 000 000 евро.