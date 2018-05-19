НТВ покажет документальный фильм о лимузине «Кортеж» для Путина

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Лимузин проекта «Кортеж», созданного для президента России Владимира Путина, стал темой документального фильма, который снял телеканал НТВ. Накануне он сообщил, когда и во сколько покажет его зрителям.

В НТВ сообщили, что показ документального фильма про лимузин Путина будет показан 18 мая, и начнется он в 18:10. Лента раскроет некоторые особенности автомобиля президента, которые ранее не озвучивались в силу секретности проекта «Кортеж». В ходе съемок журналистам довелось побывать на испытаниях транспортного средства, пообщаться с его создателями и получить от них информацию, которая и будет раскрыта в ленте.

Официальный дебют лимузина проекта «Кортеж» состоялся 7 мая. На этой машине президент России Владимир Путин прибыл на свою инаугурацию.

Реализация проекта «Кортеж» началась в 2012 году. В его рамках отечественные и зарубежные машиностроители разрабатывают элитные автомобили, основой для которых служит «Единая модульная платформа». Кроме лимузина создаются седан, вседорожник и фургон. Изначально планировалось, что эти машины будут предназначены для первых лиц страны, однако теперь стало известно, что они появятся на массовом рынке по цене от 10 млн рублей за единицу. Ожидается, что в год будет собираться примерно по 300 автомобилей. Уже в сентябре текущего года на них откроется предзаказ для частных клиентов.