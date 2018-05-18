В связи с 96-летием пионерской организации 19 мая в Воронеже на 7 часов перекроют набережную

Сегодня, 20:30

19 мая в Воронеже будут проходить мероприятия посвященные 96-летию пионерской организации. В связи с этим в городе в течение семи часов будет перекрыта Петровская набережная, а также правительство временно запретит парковку на ряде улиц.

В рамках мероприятий состоится торжественное посвящение в ряды патриотического движение «Юнармия». Мероприятие состоится на Адмиралтейской площади, где 300 школьников в 10:00 станут частью организации направленной на патриотическое воспитание. Данное событие приурочено ко Дню детских организаций, который старшее поколение знает как 96-летие патриотической организации или День пионерии.

Для безопасного проведения торжеств с 7:00 до 14:00 будет перекрыта Петровская набережная. Представители власти предупреждают, что на центральных улицах парковка станет незаконной. С 22:00 18 мая до 14:00 19 мая парковка будет запрещена на участках набережной, а также с 6:00 до 14:00 запрещена парковка вдоль пр. Революции по нечетной стороне до ул. 20 лет ВЛКСМ.