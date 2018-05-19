В Brilliance рассказали о планах по производству автомобилей в России

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Китайские машиностроители рассматривают возможность производства автомобилей Brilliance в России. Они рассматривают РФ как стратегический рынок, и намерены найти нового партнера, чтобы наладить выпуск своих моделей на территории страны. Об этом рассказали официальные лица марки.

С 2014 году Brilliance и российский автозавод «ДерВейс» в Черкесске выпускали кроссоверы V5, а также седаны H230 и H530. Позже это сотрудничество было прекращено, и теперь китайцы, размышляя над возвращением производства своей продукции в РФ, решили, что не будут взаимодействовать с «ДерВейсом». Они пояснили это тем, что данная компания не имеет господдержки.

На данный момент в Brilliance не говорят о том, какое именно предприятие станет для марки российским партнером по производству автомобилей. Некоторые эксперты считают, что им может выступить калининградский «Автотор». Сейчас это предприятие выпускает модели нескольких марок, в том числе машины компании FAW.

Brilliance сотрудничает с BMW и Renault в Китае, однако для этого имеются отдельные предприятия. В компании не исключают, что эти партнеры могут стать посредниками во взаимодействии марки с Россией в вопросе выпуска автомобилей.