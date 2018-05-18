В Твери в профессионализме соревновались сотрудники ГИБДД

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Сотрудники ГИБДД Тверской области показали свое мастерство в рамках регионального конкурса профессионального мастерства. Мероприятие проводилось 16 и 17 мая в областной столице.

Стражи порядка померялись силами за звание «Лучший по профессии». Отборочные этапы дали дорогу в финал 15 лучшим сотрудникамГИБДД.

Пресс-центр УМВД России по Тверской области проинформировал, что сотрудники ГИБДД в рамках конкурса показали свои знания в ПДД, служебной и огневой подготовке. Кроме того, стражи порядка показали, как они умеют маневрировать на автомобиле и регулировать дорожное движение.

Обладателем звания «Лучший по профессии» стал инспектор Алексей Колотвин, представляющий Конаковский район Тверской области. Старшему лейтенанту полиции вручили приз в виде нового патрульного автомобиля KIA. Транспортное средство куплено региональными властями, чему поспособствовала программа по повышению безопасности дорожного движения. Без призов не остались и обладатели «серебра» и «бронзы». Им была подарена оргтехника для работы.