Внедорожник Renault Duster стал фургоном Fiskal

Сегодня, 16:03

Специалисты Dacia разработали новую грузовую модификацию внедорожника Renault Duster. Модель получила название Fiskal и была переоборудована в фургон, как и предыдущее поколение кроссовера.

В отличие от классической версии Renault Duster Fiskal лишился заднего ряда кресел, однако приобрел решетку между пассажирами и грузовым отсеком, заглушки вместо задних стекол, крепления вместо ручек на потолке в багажном отделении, а также специальный петли для крепления груза на полу.

О вместимости новой грузовой версии Renault Duster ничего не известно, однако грузовой отсек достигает в длину 1 640 мм. Отметим, что обычная версия со сложенными сидениями имеет объем багажника в 1 636 литров. В моторной линейке для спецверсии Fiskal изменений не предвидится.

В Австрии фургон Duster Fiskal с передним приводом предлагают за 13 720 евро, а с полным – 19 720 евро. Несмотря на то, что грузовая версия на 1 730 евро дороже классического внедорожника, налоговая ставка на данный тип кузова меньше, что позволит окупить затраты.

Компания Dacia уточнила, что цену пришлось поднять из-за того, что сборкой занимаются не на конвейере, а также необходимо получить сертификат TÜV и другую документацию.