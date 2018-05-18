Суворовцы Петербурга придумали дорожный знак для беспилотных автомобилей

Сегодня, 16:04

Воспитанникам Суворовского училища удалось победить во всероссийском конкурсе «Главная и безопасная дорога детства». Они предложили дорожный знак «Движение беспилотных автомобилей». Об этом проинформировал Западный военный округ.

Конкурс прошел под эгидой Главного управления военной полиции Минобороны России. В его рамках ребята занимались оформлением интерактивного проекта, который призван решить какую-либо проблему настоящего и будущего, связанную с дорожным движением. При этом участникам конкурса нужно было выбрать наиболее актуальную тему.

Участниками конкурса стали воспитанники 29 суворовских, нахимовских училищ и кадетских корпусов России. Суворовцы победили благодаря предложенному ими треугольному красному дорожному знаку с изображением робота. Такой знак призван предупреждать водителей о том, что впереди находится участок дороги, по которому могут ездить автомобили с автономным управлением.

Военная автомобильная инспекция учтет дорожный знак, предложенный воспитанниками Суворовского училища. Возможно, он будет использоваться военными гарнизонами, воинскими частями и полигонами.