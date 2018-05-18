В 2022 году в продажу поступит внедорожный универсал Mercedes-Benz C-Class All Terrain

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Несмотря на то, что сегмент кроссоверов набирает все большую популярность, компания Mercedes-Benz сделала упор на другие модели. Автопроизводитель намерен оснастить новое поколение универсала C-Class полным приводом в версии All Terrain.

Новое поколение Mercedes-Benz C-Class построено на обновленной базе MRA II Mercedes. Габариты авто останутся прежними. В салоне компания установит два фирменных экрана, которые дебютировали на концептуальном A-Class. В оснащение новое поколение получит последнюю разработку бренда – Digital Light и ряд систем помощи водителю.

Ожидается, что седан C-Class нового поколения поступит в продажу в 2021 году, а в 2022 году стартует реализация универсала купе. Версия универсала с полным приводом All Terrain получит некоторые решения от E-Class All Terrain. В результате новое поколение получит полноприводное исполнение и больший дорожный просвет.

Представители компании уточнили, что для клиентов подготовили более спортивный Mercedes SL-Class, который поступит в продажу уже в следующем году. Напомним, что новинка – первое авто бренда с базой Mercedes MSA, за счет чего модель станет легче.