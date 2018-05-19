Geely представила новую версию кросс-хэтча GS

Сегодня, 06:00

Китайскими машиностроителями представлен кросс-хэтч Geely GSe. Автомобиль обзавелся полностью электрической силовой установкой. Накануне разработчики озвучили подробности новинки.

Электродвигателем с кросс-хэтчем Geely GSe поделился седан Emgrand EV450. Силовая установка выдает мощность в 163 л.с. Она укомплектована аккумуляторной батареей, емкость которой составляет 52 кВт-ч. На полном заряде энергоносителя автомобиль способен преодолеть расстояние до 400 км. Быстрая зарядка аккумулятора до 80% требует полчаса. Полный заряд батареи достигается за 9 часов.

Электрический Geely GSe отличается от своей стандартной версии отсутствием радиаторной решетки, которую сменила заглушка. В связи с этим автомобиль получил несколько иные бамперы. Салон машины обновился за счет иной приборной панели.

Китайцы пока не озвучивают стоимость нового Geely GSe и не сообщают, когда он выйдет на рынок. При этом, уже точно известно, что в России он предлагаться не будет.