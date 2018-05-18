Электронный формат ОТТС может заработать с 2019 года

Сегодня, 19:07

АО «Электронный паспорт» получило от Росстандарта предложение по созданию инфраструктуры для перехода электронный ОТТС. Есть вероятность, что его внедрение в России начнется будущей осенью. При этом уже в 2019 году нововведение станет глобальным для РФ, о чем информирует пресс-центр регулятора.

ОТТС позволяет дать автомобилям оценку в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза 018/2011, который был установлен в отношении типа транспортного средства (шасси). На основании документа машина может производиться, продаваться, ввозиться и проходить растаможку. Кроме того, ОТТС имеет значение при определении объема автомобиля.

В Росстандарте поясняют, что за счет электронного формата ОТТС станет возможной максимальная прозрачность оформления данного документа. Кроме того, нововведение позволит сделать процедуру оформления ОТТС проще, чем сейчас. Результатом внедрения электронного формата Одобрения типа транспортного средства станет более эффективная работа органов исполнительной власти, выдающих указанный документ.