Roewe рассекретила интерьер кроссовера Marvel X

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Китайцы показали салон серийного кроссовера Roewe Marvel X. Продажи автомобиля начнутся в сентябре, а заказ на него откроется в июне.

Основой для кроссовера Roewe Marvel X послужил концептуальный Vision-E, дебютировавший в прошлом году. Серийная машина похожа на шоу-кар внешне, однако получила более сдержанный интерьер. Концерн SAIC намерен продавать новинку в премиальном сегменте электрических паркетников с привлекательной ценой.

Длина Roewe Marvel X составляет 4768 мм. Размер колесной базы кроссовера равен 2800 мм. По габаритам машина сопоставима с Audi Q5 или Mercedes GLC. Автомобиль получил заднюю многорычажную подвеску, а также кузов с коэффициентом аэродинамики 0,29.

В салоне на передней панели Roewe Marvel X красуется большой дисплей на 19,4 дюйма, превосходящий по размерам 17-дюймовый монитор в электрокаре Tesla. Информационно-развлекательный комплекс работает на базе ОС AliOS, разработанной компанией Alibaba. Данная система позволяет управлять не только мультимедиа, но и многими другими функциями кроссовера.

Roewe Marvel X имеет задний привод, но движет кроссовером два электромотора тягой 116 л.с./255 Нм и 71 л.с./155Нм. Также будет продаваться полноприводная версия кроссовера, на передней оси у которой установят еще один электродвигатель тягой 116 л.с./255 Нм. До «сотни» машина разгоняется за 4 с. Запас хода паркетника равен 500 км.