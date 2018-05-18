Спрос на поддержанные премиальные авто в России упал на 3%

Сегодня, 16:04

Исследуя продажи авто на вторичном рынке РФ специалисты пришли к выводу, что спрос на поддержанные премиальные авто упал на 3%. В прошлом году в первом квартале в стране приобрели 111 500 машин премиум-класса с пробегом, а в этом – 108 400 авто.

В то время как продажи машин премиум-класса на вторичном рынке России падают, спрос на новые премиальные авто продолжает расти. В первом квартале 2018 дилеры реализовали на 1% таких машин, чем в 2017 году. Лидером среди поддержанных премиальных машин остается Mercedes-Benz с отрицательной динамикой в 3% до 27 400 машин.

В первой тройке на вторичном рынке РФ в первом квартале в сегменте премиум-класса оказались BMW и Audi, чьи продажи также сократились на 1,5% до 24 900 авто и 4% до 20 700 машин соответственно. Далее оказался бренд Lexus, спрос на который упал на 7,5% до 10 100 машин, а также Volvo с отрицательной динамикой в 1,5% до 7 100 авто.

Следом идут Land Rover (0%; 6 500 ед.), Infiniti (-2,5%; 4 100 авто), Porsche (-2%; 2 200 шт.) и Jeep (-12%; 1 800 машин). И только у Cadillac продажи выросли на 1% до 1 000 единиц, что позволило бренду замкнуть ТОП-10.