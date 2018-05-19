Представлен ТОП-12 популярных кроссоверов в России

Сегодня, 05:00

Продажи SUV в России постоянно растут, и специалисты опубликовали ТОП-12 популярных кроссоверов в стране. Рейтинг создавался по итогам первых четырех месяцев текущего года.

Абсолютным бестселлером на рынке кроссоверов в России остается Hyundai Creta. Машина обрела 21,7 тысячи покупателей, что на 36,2% больше, чем годом ранее. Стоимость паркетника составляет от 819 900 рублей.

Вторым в ТОП-12 стал Renault Duster, предлагаемый в России по цене от 689 000 рублей. Продажи кроссовера составили 13,7 тысячи экземпляров с «плюсом» в 10,8%.

Третьим в списке числится LADA X-Ray. Стоимость автомобиля составляет 579 900 рублей. Его приобрели 11,1 тысячи россиян, что на 13,2% больше в годовом сравнении.

На четвертом месте ТОП-12 расположился KIA Sportage стоимостью от 1 090 000 рублей. Кроссовер продан тиражом 10,7 тысячи экземпляров с «плюсом» в 40,4%.

Аутсайдером первой пятерки рейтинга стал Volkswagen Tiguan по цене в 1 350 000 рублей. Продажи кроссовера составили в России 10,23 тысячи экземпляров, что на 39,5% больше, чем годом ранее.

В ТОП-12 также вошли: LADA 4×4 Urban (10,22 тыс., +26%), Renault Kaptur (10,1 тыс., +16,6%), Chevrolet Niva (9,7 тыс., +1,6%), Toyota RAV4 (8,93 тыс., +3,8%), Mitsubishi Outlander (7,43 тыс., 48,5%), Nissan Terrano (6,93 тыс., +107%).

Аутсайдером рейтинга стал Nissan X-Trail, и только она показал отрицательный тренд продаж в РФ из всех машин, вошедших в ТОП-12 (6,77 тыс., -3,8%).