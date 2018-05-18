Volkswagen отзывает Caddy и Passat 2018 года, реализованные в России

Сегодня, 16:30

Немецкий бренд Volkswagen проводит в России новую сервисную акцию, которая коснется 28 единиц Caddy и Passat собранных в 2018 году. Компания отзывает машины, поскольку во время производства произошли проблемы, которые привели к образованию «заусенца» на втулке подголовника.

Специалисты отметили, что из-за неправильной сборки на запорной втулке подголовника образовался «заусенец», который мешает фиксации. Данный дефект может быть опасным во время аварии, поскольку подголовник может просто выскочить, что помешает его защитной функции.

Сервисная акция предполагает замену левой направляющей части втулки передних подголовников у 28 машин Caddy и Passat, которые реализовали в России в 2018 году. Ремонтные работы будут проводить за счет автопроизводителя Volkswagen. Сотрудники компании обратятся к владельцам дефектных Caddy и Passat и сообщат о необходимости предоставить авто в сервисный центр производителя.