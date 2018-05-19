Новый президент «АвтоВАЗ» вошел в совет директоров компании

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Ив Каракатзанис, в данное время возглавляющий румынский офис Renault, 1 июня нынешнего года станет во главе «АвтоВАЗ». Накануне он был принят в совет директоров российской компании.

17 мая в Тольятти прошло годовое собрание акционеров «АвтоВАЗ». В его рамках совет директоров производителя принял Ива Каракатзаниса, Бруно Анселена, выступающего вице-президентом по продуктовому планированию программ Renault. В совете директоров компании теперь также состоят Филипп Жеоль, директор по партнерству и управлению региона Евразия и Дмитрий Курдюков, первый зампред ВЭБа.

После того, как Ив Каракатзанис возглавит «АвтоВАЗ», нынешний глава компании Николя Мор станет старшим вице-президентом Renault, а также будет руководить регионом Евразия. Кроме того, топ-менеджер займет пост зампреда совета директоров «АвтоВАЗ», чтобы заниматься финансовым оздоровлением производителя и следить за выполнением среднесрочного плана его развития.

Напомним, накануне в интернете появились первые фотографии товарных седанов LADA Vesta Cross. Машины попались автомобильным папарацци на территории одного из дилерских центров LADA в Тольятти. Стоимость вседорожного седана пока не озвучивается, но точно известно, что он появится на рынке 7 июня нынешнего года.