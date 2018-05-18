Владимир Ефимов прокомментировал снижение ставки налога на прибыль для производителей авто

Сегодня, 14:27

Депутаты МГД оказали поддержку законопроекту, который найдут полезным для себя московские производители автомобилей. По словам руководителя столичного ДЭПИР Владимира Ефимова, они благодаря отчетному документу смогут рассчитывать на снижение ставки налога на прибыль до 12,5%. Об этом сообщило РИАМО.

Владимир Ефимов уточнил, что законопроект будет действовать в отношении тех автопроизводителей, которую зарегистрированы и осуществляют профильную деятельность на территории российской столицы. Льготная налоговая ставка в их отношении будет действовать на протяжении налоговых периодов с 2018 по 2020 год включительно.

Сообщается, что снижение налоговой ставки поспособствует модернизации предприятий автопроизводителей. Также это поможет им расширить штат сотрудников и повысить производственные объемы. Все это обещает последующий рост объема налоговых поступлений в бюджет Москвы.