Новый кроссовер BMW X5 покажут в 2018 году

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Руководитель правления BMW Харальд Крюгер во время собрания акционеров сообщил о выходе кроссовера нового поколения BMW X5. Новинку представят уже в конце 2018 года, однако точная дата выхода пока не известна.

На данный момент информации о новом поколении BMW X5 почти нет. Представители автопроизводителя заявили, что моторная линейка кроссовера останется прежней, однако некоторые силовые установки будут форсированы. Актуальное поколение оснащено 4.4-литровым мотором производительностью 450 л. с., а также 3.3-литровым, который генерирует 218, 249, 306, 313 или 381 л. с.

Известно что новое поколение получит иную платформу – CLAR, что несколько изменит конструкцию модели. Компания не представляла новый дизайн кроссовера, однако в сети уже появились шпионские фото.

Несмотря на то что новый BMW X5 покрыт камуфляжем хорошо просматривается крупная радиаторная решетка, переработанные бамперы и светодиодные фары зауженной формы. Напомним, что актуальный BMW X5 в России стоит как минимум 4 000 000 рублей.