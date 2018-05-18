Показаны "живые" фотографии товарных седанов LADA Vesta Cross

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Седаны LADA Vesta Cross, предназначенные для продажи, были запечатлены фотошпионами в Тольятти на территории одного из дилерских центров отечественного бренда. Накануне была озвучена официальная дата начала продаж новинки.

Вседорожный седан LADA Vesta Cross отправился на конвейер 25 апреля нынешнего года. Новинка появится на рынке 7 июня. В этот день дилерские центры марки проведут праздничные мероприятия с презентацией машины. Производитель считает, что уже 7 июня будут проданы первые экземпляры автомобиля.

Внешние и технические изменения, произошедшие с LADA Vesta Cross, схожи с теми, что получили универсалы линейки. Седан получил внедорожный обвес, колесные диски размерностью 17 дюймов, доработанный салон с серыми и оранжевыми декоративными вставками. Дорожный просвет автомобиля увеличился до 203 мм.

Вседорожный LADA Vesta Cross будет оснащаться агрегатами объемом 1,6 и 1,8 л отдачей 106 и 122 л.с. соответственно. Для первого мотора предусмотрена только МКПП. Второй опционально может комплектоваться РКПП. Седан LADA Vesta Cross получил десять цветов кузова. Точный ценник на новинку еще не назван.