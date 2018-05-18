В Австрии началась сборка нового Mercedes-Benz G-Class

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На страницах специализированных порталов появилась информация, что на предприятии в австрийском Граце стартовала сборка обновленного немецкого внедорожника Mercedes-Benz G-Class. С 1979 года культовый внедорожник собирался исключительно на этом заводе, где до сих пор трудятся сотрудники, выпустившие первые внедорожники в 1979 году.

Предыдущая генерация Mercedes-Benz G-Class и новинка почти не отличаются. Если взглянуть сравнить оба внедорожника, то можно увидеть, что новинка имеет более утонченное оформление, но при этом его брутальность сохранилась. В салоне произошли незначительные изменения.

Одним из первых авто семейства Mercedes-Benz G-Class выступит Mercedes-Benz G550, оснащенный 8-цилиндровым битурбированным двигателем объемом 4,0 литра с мощностью 416 «лошадок», функционирующий в паре с 9-диапазонной автоматической трансмиссией. Mercedes-AMG G63 снова получил 8-цилиндровый 6,2-литровый агрегат, но теперь он выдает 577 л.с.

С 1979 года на автозаводе Magna Steyr в Граце выпустили 300 000 машин, а продажи Mercedes-Benz G-Class каждый год увеличивались, начиная с 2009 года. В 2012 году реализация внедорожника достигла рекордных показателей. В 2017 году было выпущено 22 000 единиц Mercedes-Benz G-Class, отправленных в основном в США и ФРГ.