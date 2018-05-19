Brilliance V3 ожидается в России в третьем квартале 2018 года

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Китайцы снова заговорили о появлении кроссовера Brilliance V3 в России. Директор компании «Бриллианс Мотор» Лю Цзюань заявила, что автомобиль появится на рынке РФ в третьем квартале 2018 года.

Изначально ожидалось, что продажи кроссовера Brilliance V3 начнутся в России в апреле нынешнего года. По словам Лю Цзюань, сроки начала реализации модели в РФ были перенесены из-за особенностей его производства.

Силовую линейку кроссовера Brilliance V3 в России представит безальтернативный бензиновый агрегат объемом 1,5 л отдачей 107 л.с. Всего в РФ будет предлагаться четыре комплектации автомобиля, две из которых укомплектуют МКПП, а еще две получат АКПП. При габаритах в 4200х790х1600 мм автомобиль имеет расстояние между осями в 2570 мм. Машина стоит на 17-дюймовых колесных дисках. Паркетник оснащается круиз-контролем, камерой обзора на корме, центральным замком и так далее. Кузов машины состоит из высокопрочного металла на 60%.

Китайскому потребителю кроссовер Brilliance V3 предлагается с 2015 года. По словам Лю Цзюань, автомобиль обладает всеми опциями, чтобы достойно конкурировать с моделями Changan CS35, Chery Tiggo 2, Ford EcoSport, Hyundai Creta.

В данное время на рынке РФ марка Brilliance представлена только кроссовером V5. За прошедшее время текущего года, не считая мая автомобиль разошелся по стране тиражом в 55 экземпляров с «минусом» в 5% в сравнении с январем-апрелем 2017 года.