В мае кроссовер Nissan Murano подорожал на 51 000 – 81 000 рублей

Сегодня, 16:04

В 2018 году японский производитель Nissan начал поднимать стоимость своих автомобилей. Кроссовер Murano не стал исключением и в мае цены на модель выросли на 51 000 – 81 000 рублей.

Согласно исследованиям авторынка России в мае цены на кроссовер Nissan Murano заметно выросли, причем ценники поменяли все комплектации кроме Top с гибридной силовой установкой. Стоит отметить, что стоимость выросла только на модели 2018 года выпуска.

В результате базовая версия внедорожника Nissan Murano 2018 года выпуска в России доступна по цене от 2 550 000 рублей. Модель оснащается турбодвигателем объемом 3,5 литра, который генерирует до 249 «лошадей». Максимальная версия Top теперь предлагается клиентам за 3 020 000 рублей.

Стоит отметить, что стоимость авто указаны без учета специальных предложений и акций, которые проводит производитель. Кроме того, цена на гибридную модификацию Nissan Murano Top остается прежней.