BMW отзывает порядка 12 тысяч авто из-за занижения уровня вредных выбросов

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Немецкий производитель авто BMW объявил о кампании отзыва 11 700 машин с неправильным программным обеспечением, которое занижало показатели вредных выбросов. Представители компании признались в заниженных показателях, однако это произошло не намеренно.

Напомним, что ранее прокуратура Мюнхена начала расследование по подозрению компании BMW в манипуляции с уровнем вредных выбросов. В свою очередь представители автобренда сообщили о проблемном программном обеспечении и ненамеренном занижении показателей.

На данный момент объявлена кампания отзыва 11 700 авто BMW, в рамках которой производитель намерен заменить неисправное ПО, которое не отображает реальный уровень загрязнения авто.

Во время собрания акционеров руководитель бренда Харальд Крюгер сообщил, что занижение показателей выбросов было ненамеренным и компания делает всё возможное, чтобы исправить ошибку. Глава наблюдательного совета Роберт Райтхофер сообщил, что причиной неисправного ПО стал человеческий фактор.