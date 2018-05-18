В сеть попало тизерное видео семиместного SEAT Tarraco

Сегодня, 09:08

Испанский автомобильный бренд SEAT, подконтрольный автоконцерну Volkswagen, обнародовал на просторах интернета официальный тизерный видеоролик со своим новым кроссовером SEAT Tarraco. Отмечается, что дебют новинки ожидается осенью 2018 года в рамках Парижского автосалона.

Следует подчеркнуть, что наименование Tarraco происходит от древнего испанского поселения, расположенного на средиземноморском побережье. SEAT Tarraco поборется за клиентов с японским кроссовером Nissan X-Trail, так как он подобен «испанцу» по размерам и цене. Новинку разработают с использованием архитектуры MQB, созданной инженерами Volkswagen. Новый SEAT Tarraco придет на смену SEAT Alhambra, расположившись выше SEAT Ateca.

В моторной линейке нового кроссовера стоит отметить бензиновые двигатели объемом 1,4- и 2,0 литра. Также предусматриваются 2-литровые дизельные агрегаты. Все двигатели работают в паре с полным и передним приводом. За новый SEAT Tarraco автолюбителям придется выложить от 30 000 долларов.

Ранее сообщалось, что инженеры SEAT работают над новым утилитарным кроссовером, который разработают на абсолютно другом шасси. Его премьера состоится в 2020 году, а его дизайн сделают в духе концепта 20V20.