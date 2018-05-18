Nissan представили новую версию внедорожника Armada Mountain Patrol для экстремального отдыха

Сегодня, 08:44

В городе Флагстав (штат Аризона)состоялась выставка Overland Expo WEST, в рамках которой японский производитель Nissan представил новую версию внедорожника Petrol. Модель известная как Armada получила модификацию для экстремального отдыха – Mountain Patrol.



Представители компании уточнили, что экстремальная версия создавалась с учетом отзывов в соцсетях Facebook и Instagram. Проходимость нового Nissan Armada Mountain Patrol улучшили за счет новой приподнятой подвески, усиленных порогов и стальных бамперов.

Версия внедорожника Nissan Armada для экстремального отдыха также получила выпускную систему Magnaflow, диски колес на 17 дюймов с шипованной резиной Nitto Ridge Grapples, запасное колесо сзади, а также «кенгурятник» с лебедкой на крыше.

В списке оснащений Armada Mountain Patrol числятся выдвижные ящики, канистра, лопата, санд-трак, реечный домкрат, радио и холодильник с морозильной камерой, который можно снимать. Под капотом спецверсии установлен мотор V8 объемом 5,6 литра с отдачей в 395 «лошадей». В качестве трансмиссии предложили АКПП на семь скоростей. Производитель создал только один экземпляр внедорожника.