C 2021 все автомобили ЕС будут оснащаться дорогими система безопасности

Сегодня, 10:09

В соответствии с постановлением Еврокомиссии, с 2021 года все современные автомобили должны будут оснащаться 11 система безопасности обязательно. Такой информацией поделились обозреватели британского портала AutoExpress.

В список обязательных защитных систем войдут ассистент экстренного торможения, система, распознающая дорожные знаки и ассистент, контролирующий выход автомобиля из полосы движения. Помимо того, указанные перечень предусматривает наличие таких функций, как антиалкогольный замок, камера заднего обзора, система за контролем усталости водителя, усиленная защита при боковых ударах, улучшенные ремни безопасности. Также еще в списке присутствуют травмобезопасное остекление и особы ящик, предназначенный для хранения данных о работе машины в момент ДТП.

Следует сказать, что страны, входящие в Евросоюза, уже выделили 450 000 000 евро для воплощения в жизнь такой системы безопасности. Отмечается, что в США уже ввели запрет на авто, в которые не внедрены камеры заднего обзора.

По словам чиновников, новые меры по ужесточению требований к современным автомобилям позволят в период с 2020 по 2030 годы уберечь жизни 7 300 автомобилистов. Кроме того, такие новшества позволят избежать 38 900 водителям травм в ДТП.