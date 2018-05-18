Универсал Audi RS6 Avant получил версию Performance Nogaro Edition

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Несколько месяцев назад был представлен Audi RS6 Avant Performance Nogaro Edition, разработанный Audi и немецким тюнером ABT Sportsline. Теперь лимитированный Audi RS6 Avant Performance Nogaro Edition, наконец, поступил в продажу.

Каким-то образом тюнеры ABT Sportsline смогли взять 4,0-литровый битурбированный V8 RS6 и добавить количество лошадиных сил. Настроенный двигатель производит 695 лошадиных сил и 880 Ньютон-метров крутящего момента. Такая силовая установка обеспечивает разгон до сотни всего за 3,7 секунды, а максимальная скорость составляет 320 км/час.

Синяя краска Nogaro Blue является отсылкой к первой модели Audi RS. Оттенок подчеркивается 21-дюймовыми черными колесами.

Покупатели делали предзаказ еще до того, как Audi объявила о выпуске RS6 Avant поэтому чтобы купить модель придется участвовать в торгах. Стартовая цена составляет 124 200 евро (около 19 085 838 рублей). Каждый RS6 получает индивидуально пронумерованную табличку и логотип «Nogaro Edition», чтобы обозначить ее эксклюзивность. Audi RS6 Avant Performance Nogaro Edition сочетает в себе чистую эстетику Audi и огромную мощность.