KIA готовит новый компактный кроссовер KX1

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На просторах интернета обнародовали информацию о новом корейском серийном кроссовере KIA KX1, прототип которого был представлен в апреле текущего года в рамках Пекинского автосалона. Первыми сведениями о новинке поделились представители Министерства автомобильно промышленности КНР.

Сообщается, что новый кроссовер KIA KX1 по габаритам будет уступать ранее появившейся на китайском рынке машине Hyundai Encino. Размеры новинки составят 4100X1735X1533 мм, а величина колесной базы составит 2 570 миллиметров. Просмотрев обнародованные в сети фото можно заметить, что новый серийный кроссовер KIA KX1 обустроят более современными фарами, пересмотренными противотуманными осветителями и большим воздухозаборником, а также переработанными бамперами.

В подкапотном пространстве новинки разместился двигатель объемом 1,4 литра с производительностью 95 лошадиных сил. Мотор сочетается с 6-ступенчатой МКПП или 4-диапазонной АКПП. За новый KIA KX1 автолюбителям придется выложить от 100 000 до 150 000 юаней, что в пересчете на российскую валюту равно 978 000 - 1 500 000 рублей.

Ранее сообщалось, что на тест-драйв на Нюрбургринге был выведен новый KIA Sportage. Новинка была замечена на немецкой трассе без какого-либо камуфляжа.