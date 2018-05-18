Внедорожная LADA Vesta SW Cross больше нравится россиянам, чем обычный универсал

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Недавно в сети обнародовали отчеты продаж российского универсала LADA Vesta за январь-апрель текущего года. Сообщается, что уровень реализации кроссовой версии LADA Vesta SW Cross оказался намного выше продаж стандартной модификации LADA Vesta SW.

Универсал LADA Vesta впервые вышел на авторынок осенью 2017 года и предлагался сразу в двух модификациях –обычной LADA Vesta SW и внедорожной LADA Vesta SW Cross. Кросс-версия, в отличие от стандартной, получила увеличенный на 25 мм дорожный просвет, пластиковый обвес и рейлинги на крыше. Также салон получил иную отделку. В минувшем году продажи внедорожной LADA Vesta SW Cross были лучше, чем обычной версии универсала, что эксперты отметили и в нынешнем году.

На протяжении четырех месяцев этого года россияне приобрели 6 992 экземпляров LADA Vesta SW Cross, а обычная модификация универсала была продана в количестве 4 646 штук. Следует сказать, что за каждый месяц кросс-версия имеет лучшую востребованность, чем обычный универсал. Наиболее успешно кросс-версия продавалась в марте, когда автоцентры смогли сбыть 2 090 единиц LADA Vesta SW Cross.

Интересен тот факт, что LADA Vesta SW Cross имеет ценник, которые немного выше стандартного исполнения универсала. За вседорожную версию автолюбителям нужно выложить 795 900 рублей, а базовая версия обойдется от 669 900 рублей.