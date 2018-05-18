Долгожданную LADA 4х4 нового поколения могут построить на шасси Renault-Nissan

Сегодня, 04:00

«АвтоВАЗ» и французский автогигант рассматривают возможность проектирования нового внедорожника LADA 4х4 на платформе Renault-Nissan. Данную информацию озвучил президент отечественной компании Николя Мор.

По словам топ-менеджера «АвтоВАЗ», разрабатывается преемник LADA 4х4, и рассматривается потенциальная синергия с альянсом Renault-Nissan вплоть до использования общей платформы. Однако производитель заинтересован в том, чтобы российский внедорожник сохранил свои главные качества.

Николя Мор не стал отвечать на вопрос, получит ли новый LADA 4х4 платформу, в которой совместятся разработки «АвтоВАЗ» и Renault-Nissan. При этом топ-менеджер уверил, что внедорожник станет сильным продуктом, который сможет продаваться не только в России, но и на внешних рынках.

Если «АвтоВАЗ» все-таки решит воспользоваться платформой Renault-Nissan, то, скорее всего, производитель применит шасси Common Modular Family. На нем построены модели Qashqai, X-Trail, Megane, Kadjar и ряд других машин.