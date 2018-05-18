Обновленный кроссовер Hyundai Creta сбросил камуфляж

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Корейцы обновили кроссовер Hyundai Creta, на что обращает внимание портал Motoroids, показавший фотографии машины. Этот автомобиль остается бестселлером на рынке SUV в России.

Модель Hyundai Creta отправилась на рынок в 2014 году. Продажи машины начались с КНР, а через год ее привезли в Индию. В 2016 году автомобиль появился в России и Бразилии. В прошлом году паркетник обновился для Китая, а теперь такая же участь настигла индийской версии кроссовера, и именно ее накануне показали фотошпионы.

Индийский Hyundai Creta, судя по фото, оснащается иными фарами, бамперами и радиаторной решеткой. Задние осветители обзавелись другим рисунком. У противотуманных огней машины появились обрамляющие их «подковы» ДХО на светодиодах. Последним решением не могут похвастаться китайский и бразильский кроссоверы. Кроме того, для машины предусмотрена 17-дюймовые колесные диски с другим дизайном. Интерьер изменился только за счет иной обивки кресел.

Силовая линейка кроссовера Hyundai Creta в Индии останется прежней. Автомобиль оснащается бензиновым 1.6 (123 л.с.), турбодизельным 1.4 CRDi (90 л.с.) и 1.6 CRDi (128 л.с.). Все агрегаты комплектуются 6-МКПП. Самый мощный дизельный и бензиновый двигатели также сочетаются с 6-АКПП.

На индийском рынке машина появится летом нынешнего года. Прайс на новинку не называется. Прежний Hyundai Creta предлагается в Стране пряностей по цене от 929 000 рупий (853 000 рублей).