Обновление «по-вазовски»: LADA Granta 2019 останется с прежним мотором

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В интернете появились новые «шпионские» фотографии LADA Granta, которую ждет обновление. Машина изменилась внешне, но будет оснащаться тем же двигателем.

Новые фотографии обновленной LADA Granta показал сайт Drom.ru. На снимкам автомобиль представлен с открытым капотом. На одном из кадров заметно, что машина обзавелась новыми колесными дисками, которые немного напоминают «катки» LADA Vesta. Колеса модели, как и прежде, крепятся на четыре болта.

Второй снимок демонстрирует моторный отсек рестайлинговой LADA Granta. На фотографии видно, что под капотом автомобиля ничего не поменялось, и он оснащается прежним двигателем ВАЗ-21127 отдачей 106 л.с. с 16 клапанами.

«АвтоВАЗ» начнет производство обновленной LADA Granta в конце лета или в сентябре 2018 года. Ранее показанные визуализации новинки указывают на то, что он обзаведется передней частью кузова в духе Vesta и X-Ray. Автомобиль будет продаваться в формате седана, хэтчбека, лифтбека, универсала и кросс-универсала.