На Крымском мосту эвакуировали первые машины

Сегодня, 17:08

Со времени начала движения автомобилей по Крымскому мосту с транспортного перехода были эвакуированы четыре машины. Такой информацией поделились представители ФКУ «Упрдор» «Тамань». Отмечается, что дорожники осуществили эвакуацию четырех машин.

У одного авто появились неисправности, три остальных были вывезены по причине нехватки горючего. Но как сообщается, эвакуация машин никак не сказалась на транспортных потоках на мосту.

В соответствии с информацией, предоставленной пресс-центром ФКУ «Упрдор «Тамань», за обеспечением безопасности следят шесть специальных дорожных авто, четыре машины дорожного мастера, и по два эвакуатора, предназначенные для вывоза «легковушек» и грузовиков. По берегам пролива и на мостовом переходе несут дежурство автомобили групп быстрого реагирования, обеспечивающие транспортную безопасность.

С момента открытия движения по Крымскому мосту проехало уже больше 20 000 машин, а больше всего по нему ездили в утренние и вечерние часы. После 24:00 автомобильный поток снизился, а ночью по мосту перемещалось по 200 авто за каждый час.