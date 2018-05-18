Кроссовер Mazda CX-3 «освежился» и получил новый дизель

Сегодня, 06:00

Японские машиностроители начали продажи обновленного кроссовера Mazda CX-3 на внутреннем рынке. Автомобиль несколько «освежился» в плане внешности и обзавелся новым дизельным мотором.

Для обновленного кроссовера Mazda CX-3 предусмотрены иная решетка радиатора, серебристые вставки переднего бампера, противотуманные огни и задние фонари с немного измененным дизайном. Машина оснащена легкосплавными колесными дисками размерностью 18 дюймов с другим «рисунком».

В салоне обновленного Mazda CX-3 появилась фронтальная панель с замшевой отделкой. Автомобиль оснащен усовершенствованными креслами, кнопкой электронного «ручника» и пересмотренной центральной консолью.

Недавно кроссовер Mazda CX-3 оснастили технологией G-Vectoring Control, автоматически распределяющей крутящий момент между ведущими колесами. За счет данной системы улучшились управление и устойчивость автомобиля на высоких скоростях.

Обновленный Mazda CX-3 оснащается бензиновым 2-литровым SkyActive-G с непосредственным впрыском топлива. Его производительность составляет 150 л.с. и 201 Нм крутящего момента. Также кроссовер получил новый дизельный мотор 1.8 SkyActiv-D отдачей 116 л.с. Он создан на основе прежнего 1,5-литрового агрегата паркетника.