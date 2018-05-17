Студенты в Ульяновские создадут беспилотник на базе «ГАЗели»

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Накануне прошел всероссийский робототехнический фестиваль «ПРОФЕСТ-2018». Победу в нем одержали студента Ульяновского государственного технического университета, о чем информирует сайт вуза.

Ульяновские студенты за победу получили приз в виде автомобиля «ГАЗель NEXt». Юные специалисты намерены превратить транспортное средство в беспилотник.

Недавно ульяновские студенты побывали на экскурсии по заводу ГАЗ. Там они лицезрели прототип беспилотной машины, которая разрабатывается специалистами предприятия. Автомобиль оснащен полностью электрической силовой установкой, и он передвигается без участия водителя по территории завода.

По завершении экскурсии студентам удалось договориться с предприятием о совместном проектировании беспилотника. Кроме того, стало известно, что уже в июле нынешнего года ГАЗ может показать общественности машину с автономным управлением.