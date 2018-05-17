"АвтоВАЗ" в 2018 году увеличит продажи LADA в РФ на 12%

Сегодня, 17:00

Отечественная автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» объявила об увеличении своих российских продаж в 2018 году на 12%, что в количественном выражении составит 350 000 единиц. Такой план был представлен на очередном собрании акционеров компании.

Интересно, что объем производства в текущем году планируется повысить на 13% до 570 800 экземпляров, а рыночная доля российской компании к концу текущего года должна остаться на уровне 20%. Аналитики «АвтоВАЗ» подсчитали, что совокупный объем авторынка в 2018 году должен составить 1 765 000 штук.

Ранее сообщалось, что за четыре месяца текущего года дилеры «АвтоВАЗ» продали в РФ 109 826 легковых авто и машин, относящихся к LCV-сегменту, что на 25,1% выше показателей аналогичного периода минувшего года. Недавно в пресс-службе «АвтоВАЗ» рассказали о цветовой гамме для вседорожного седана LADA Vesta Cross. Этот автомобиль получит десять разных оттенков и появится на рынке 7 июня 2018 года.