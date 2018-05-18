Китайцы объяснили, почему обещанный минивэн Lifan Xuanlang ещё не в РФ

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Информация о том, что в России могут быть налажены продажи минивэна Lifan, появилась в 2016 году. Накануне стало известно, что китайцы до сих пор решают вопрос выхода машины на рынок РФ.

В прошлом году Lifan начал в КНР продажи семиместного MPV Xuanlang. Машина похожа на минивэн Ford S-Max. Тогда же китайцы заявили, что могут привезти эту модель в Россию. Они не отказываются от своих слов, но окончательного решения в данном вопросе нет до сих пор, о чем сообщил Ван Сяолун, исполнительный директор компании Lifan Motors Rus.

По словам господина Сяолуна, в России не наблюдается хороший спрос на минивэны. Более того, многие MPV вовсе покинули рынок РФ из-за отсутствия продаж. На фоне этого, такие машины в стране сейчас продают всего пять брендов, но они не могут похвастаться хорошими результатами.

На внутреннем рынке Lifan Xuanlang получил бензиновые моторы объемом 1,8 и 2.0 л тягой 133 и 141 л.с. соответственно. Кроме того, для минивэна предусмотрен турбодвигатель объемом 1,5 л отдачей 141 л.с. Для всех моторов предусмотрена 5-МКПП. 2-литровый агрегат также комплектуется вариатором, а турбированный двигатель сочетается с 8-АКПП. Модель существует только в переднеприводном исполнении. За 2017 год, считая с весны, когда Xuanlang вышел в продажу, его купили почти 28 тысяч клиентов.