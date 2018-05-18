Европейские автомобилисты все чаще скручивают одометры

Сегодня, 03:00

Европейские СМИ накануне сообщили, что автомобилисты по всей Европе начали массово скручивать показания одометра. Великобритания отличилась, в ней более 20% машин с фальсифицированными показателями. Эксперты также назвали причины подобного.

Больше всего машин со скученными приборами было зафиксировано в Великобритании, где каждый пятый автомобиль "врет" о своем пробеге. Возможной причиной послужило то, что в стране был запущен сервис покупки Personal Contract Purchase, который предполагает покупку машины в кредит/рассрочку, однако месячный платеж гораздо ниже, но есть условие по пробегу.

Что касается других стран, входящих в Европейский союз, то в них показатель подобных машин гораздо ниже. Если смотреть по маркам, то самыми популярными для скручивания одометра стали машины брендов MINI, почти четверть которых показывают неверный пробег. Более 27% реализованных в ЕС BMW 5-series также зафиксированы со скрученными показателями.