Спортивный кроссовер Hyundai Kona N SUV получит 250 "лошадок"

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Корейцы могут выпустить «заряженный» кроссовер Hyundai Kona N SUV. Накануне были озвучены его подробности, а также названы возможные сроки появления паркетника на рынке.

На данный момент решается вопрос разработки спортивного Hyundai Kona N SUV. Портал AutoExpress сообщает, что в случае, если автомобиль получит «зеленый свет», его появления стоит ожидать не ранее 2020 года.

AutoExpress утверждает, что корейцы подготовили тестовый мул будущей новинки. Прототип оснастят модернизированной подвеской, перенастроенным рулевым управлением и новыми тормозами. Согласно слухам, высокопроизводительный Hyundai Kona N SUV получит 2-литровую бензиновую установку с турбонаддувом. Ее мощность составит 250 л.с. Такой же агрегат сейчас используется на модели 30 N.

Стандартный Hyundai Kona уже продается, и его силовая линейка представлена четырьмя агрегатами. Базовый кроссовер оснащается литровым мотором с нагнетателем тягой 120 л.с. С такой установкой машина набирает «сотню» за 12 с. Кроме того, для кроссовера предусмотрен 1,6-литровый 177-сильный двигатель, разгоняющий автомобиль до 100 км/ч за 7,9 с. Порог скорости паркетника с таким мотором составляет 200 км/ч. Также машина может оснащаться 2-литровым 147-сильным агрегатом.