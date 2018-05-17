В Ростове с августа отменят 40 направлений маршрутных такси

Сегодня, 14:05

В Ростове-на-Дону власти займутся существенными перестройками схем движения городского транспорта. С 4 августа текущего года в донской столице заработают десятки новых маршрутов, однако вместе с этим пропадут 40 направлений, по которым каждый день ездят местные жители.

О первых переменах в схеме движения общественного транспорта стало известно в 2016 году, когда местные власти подписали соглашение с ДГТУ на разработку сети маршрутов. Согласно договору, подрядчик обязался обеспечить высокое качество обслуживания, сохранить маршруты с наиболее высоким потоком пассажиров, заострить внимание на автобусах, а маршрутки должны были остаться на тех местах, которые непопулярны среди ростовчан.

В пресс-центре городской администрации Ростова сообщается, что в ходе работ власти учитывали и мнение горожан. Среди жителей проводили опрос, как часто они перемещаются по Ростову, по каким улицам и на каких транспортных средствах. Кроме того, граждан попросили оценить качество предоставляемых услуг и состояние транспорта.

К переменам, связанным с изменением схем городского транспорта, в Ростове отрицательно отнеслись. Многие из жителей подвергли беспощадной критике решение городских властей, так как многим на работу придется ездить с пересадками, что чревато потерей времени.