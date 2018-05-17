BMW представила тизер нового электрического кроссовера

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BMW предлагает раннее представление о своей флагманской электрической модели, которую планируется запустить в 2021 году на заводе Dingolfing в Германии. Однако то, что представлено на тизере, - это не iNext, а концепция, которая должна появиться перед публикой ​​в этом году в качестве Vision Vehicle.

Пока что нам дают возможность увидеть довольно расплывчатый силуэт концепции, которая, как представлено на изображении, имеет форму внедорожника с угловатыми колесными арками, слегка наклонной крышей и коротким задним свесом. Считается, что серийная модель действительно будет внедорожником примерно такого же размера, как X5.

BMW разрабатывает несколько батарейных блоков для iNext, причем максимальный диапазон может варьироваться от 450 километров до 700 километров для модели с батареей 120 кВт/ч. По предварительным данным, моторная линейка будет состоять из электродвигателей, мощностью от 134 до 443 лошадиных сил, а новая платформа также позволит оснастить модель мощным трехмоторным устройством с колоссальными 800 лошадиными силами.

Концепция Vision Vehicle, показанная сегодня председателем BMW Харальдом Крюгером на ежегодном общем собрании компании, будет представлена "в полном объеме" в конце этого года.