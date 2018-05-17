Hennessey Venom F5 разгонят до 300 миль в час

Сегодня, 15:41

Суперкар Hennessey Venom F5, разработанный инженерами тюнинг-ателье, начнет развивать скорость 300 миль в час. Об этом сообщает собственник компании Джон Хеннеси.

По словам владельца тюнинговой компании, в настоящее время все усилия сотрудников ателье направлены на то, чтобы преодолеть отметку в 300 миль за час. Существует вероятность, что суперкар Hennessey Venom F5 выйдет на рынок в конце 2019 года, а пока новинка проходит тест-драйв.

Джон Хеннеси подчеркивает, что после того как Hennessey Venom F5 обошел по скорости французский суперкар Bugatti Venom GT, компания решила и далее усовершенствовать свое творение. Теперь планы ателье близки к своей реализации.

Новый болид обустроят 8-цилиндровым турбомотором объемом 8,0 литра с двумя дополнительными турбинами. Такой двигатель может выдавать 1600 «лошадок». Также стоит отметить, что гиперкар получил углеволоконный обвес и регулируемую подвеску.