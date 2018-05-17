В сети показали автомобиль «ростовского Халка»

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В социальных сетях обсуждается машина Халка. Автомобиль запечатлели жители Ростова-на-Дону.

Один из жителей Ростова сфотографировал зеленый автомобиль с наклейкой HULK на заднем стекле. Снимок машины был опубликован в интернете и стал предметом обсуждений в социальных сетях.

Пользователи соцсетей в комментариях под фотографией высмеяли машину. Они шутили, говоря, что Халк изрядно измельчал, раз уж он ездит на столь маленьком автомобиле. Также пользователи сообщили, что автомобиль часто можно увидеть в Батайске.

Судя по внешности и шильдику автомобиля, в кадре представлен Volkswagen Golf IV с трехдверным кузовом. Данная модель стояла на конвейере с 1997 по 2004 годы. Всего немцы выпустили немного более четырех миллионов экземпляров четвертого «Гольфа».