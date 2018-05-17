Глобальный пикап Ford Ranger получил второе обновление

Сегодня, 16:00

Зимой на американский рынок вернулся пикап Ford Ranger, который дебютировал еще в 2011 году. Однако перед возвращением автомобиль существенно модернизировали. Теперь совершенствования добрались и до глобальной версии машины.

Глобальный Ford Ranger выпускается в Таиланде и ЮАР. Изначально обновленный пикап будут предлагать в Австралии, однако позже его география существенно расширится и затронет европейский рынок.

Американский Ford Ranger поделился с глобальным пикапом иной радиаторной решеткой, системой автоматического торможения и светодиодными фарами. В салоне глобального «Рейнджера» с обновлением ничего не изменится.

Американский Ford Ranger остался при моторе 2.3 EcoBoost. Для европейской версии пикапа будет доступна турбодизельная установка 2.0 TDCi тягой 213 л.с. и 500 Нм крутящего момента, взаимодействующая с новой 10-АКПП. В силовой линейке обновленного Ford Ranger также останутся базовая турбированная «четверка» 2.2 (160 л.с., 385 Нм) и 5-цилиндровый 3.2 (200 л.с., 470 Нм). Последние два мотора комплектуются МКПП и 6-АКПП, а также передним и жестко подключаемым полным приводом. Обновленный глобальный пикап отправится на рынок в четвертом квартале нынешнего года.